В Волгограде завершается второй этап благоустройства нижней террасы центральной набережной. Работы проинспектировали в субботу, 28 ноября, губернатор Андрей Бочаров, депутат Госдумы Владимир Марченко и врио мэра Шафран Тепшинов. Они прошли по участку от скейт-парка до моста через Волгу, где сейчас обустраивают новые зоны для отдыха и спорта.

Первый этап благоустройства закончили в сентябре. В порядок привели территорию от бронекатера БК-13 до скейт-парка. Здесь появились прогулочная зона и велодорожка, для любителей экстремального спорта организовали площадку на 625 квадратных метрах и асфальтовый памп-трек на 500 квадратах.

На втором этапе обустроили тренировочную площадку «Русский ниндзя» и тренажёрную зону, уже открыли первую часть детской игровой площадки. Планируется установить ещё одну тренажёрную площадку и расширить детскую зону.

Работы по благоустройству центральной набережной ведутся с 2017 года. За это время здесь благоустроили скверы у пожарного парохода «Гаситель» и в пойме Царицы, открылся музейно-мемориальный комплекс БК-31. Завершающий этап соединит нижнюю террасу с новой набережной у стадиона «Волгоград Арена».

Ранее стало известно, что в Волгограде продолжится обновление улицы 7-й Гвардейской Дивизии.