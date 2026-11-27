В фитнес-клуб DDX, расположенный в торгово-развлекательном центре «Акварель» в Советском районе Волгограда, пришли с обыском. Посетителей эвакуировали.

По словам очевидцев, правоохранители вывели всех присутствующих из зала и помещений. К работе приступили силовики с собаками.

По данным v1.ru, в спортивном клубе проходят оперативно-розыскные мероприятия. С сообщением о минировании они не связаны.

Фитнес-клуб DDX расположен на четвёртом этаже ТРЦ. По телефону, указанному на сайте сети клубов, информацию не подтвердили, но и не опровергли, от комментариев по поводу происходящего воздержались, предложив отправить письменный запрос Почтой России на адрес компании.

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