Поклонники волгоградского Нового экспериментального театра (НЭТ) расстроены: многие спектакли, на которые они с трудом приобрели билеты, исчезли из афишы. Замены театралов из разных городов страны не устраивают: они хотели увидеть «Ромео и Джульетту», а не «Аленький цветочек». Астраханцы собирались приехать на «Стакан воды», а теперь вынуждены сдавать билеты.

В театре поясняют: лицензионный договор с владельцем авторских прав на спектакли создателя НЭТа Отара Джангишерашвили так и не подписан.

«Мы продолжаем вести переговоры и надеемся достигнуть соглашения», — уверяет руководство театра. Пока же актёры не имеют права выходить на его сцену в постановках, которые были созданы при жизни Отара Ивановича.

Отар Джангишерашвили руководил основал театр в 1989 году и руководил им до своей кончины. Его не стало 6 марта 2018 года.

В эти дни в Волгограде проходит неделя «Театр и дети». Актёры четырёх волгоградских театров рассказали, сложно ли общаться с юными зрителями .