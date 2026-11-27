В Волгограде на три ночи ограничат движение по Первой продольной магистрали. Это связано с ремонтом асфальта на пересечении улицы Генерала Штеменко и проспекта Ленина. Проезжую часть частично сузят.

Ограничения будут действовать с 20:00 27 ноября до 6:00 28 ноября, с 20:00 28 ноября до 6:00 29 ноября и с 20:00 29 ноября до 6:00 30 ноября.

Объехать место работ водители смогут по улицам Генерала Штеменко, Титова, Таращанцев, Еременко, проспекту Металлургов и местному проезду проспекта имени Ленина.

Ранее стало известно, что движение автобусов двух маршрутов изменится в Волгограде с 1 декабря.