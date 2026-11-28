Угроза атаки ракет ВСУ нависла над Волгоградской областью. Об этом сообщает РСЧС. Сообщение поступило в 12:50.

Волгоградцев предупредили о необходимости покинуть жилые помещения и спуститься в ближайшее укрытие. Предварительно нужно перекрыть газ и воду, отключить электричество.

С собой нужно взять документы и необходимые лекарства. Лучше покинуть открытые пространства, а в квартирах не подходить к окнам. Лифтами также пользоваться не рекомендуется.

Ранее стало известно, что за распространение информации о последствиях ударов БПЛА предлагают лишать свободы в России .