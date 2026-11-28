14-летний футболист из Волгограда вернулся к тренировкам после лечения болезни Кенига. Помощь подростку оказали специалисты Волгоградской областной детской больницы.

До обращения в ВОДКБ юному спортсмену рекомендовали полностью отказаться от футбола из-за патологии коленного сустава. Врачи детского ортопедического реабилитационного отделения изучили результаты МРТ и оценили состояние пораженной костно-хрящевой зоны.

Подросток прошел комплексное восстановительное лечение, после чего ему провели внутрисуставную инъекционную терапию. Каждый этап сопровождался реабилитацией под контролем специалистов.

Примерно через девять месяцев контрольное МРТ показало значительное уменьшение хрящевого дефекта. Боль исчезла, движения в колене не ограничены. Сейчас юный футболист снова занимается без болевых ощущений.

Для полного восстановления хрящевой ткани ему рекомендовано дальнейшее наблюдение и восстановительное лечение.

При этом достигнутый результат позволил подростку продолжить спортивную подготовку, в том числе готовиться к переходу в один из ведущих футбольных клубов.

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