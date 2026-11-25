Осенняя усталость сама по себе еще не говорит о выгорании, однако есть признаки, по которым их можно различить. Психолог Евгений Исаев советует обратить внимание на отношение к работе и способность восстанавливаться после отдыха.

При выгорании привычные задачи могут начать раздражать или перестать вызывать интерес, а на выполнение работы уходит значительно больше времени. При этом выходные и обычный отдых уже не возвращают прежние силы.

Чтобы снизить нагрузку, специалист рекомендует пользоваться дневным светом. В обеденный перерыв можно выйти на улицу даже в пасмурную погоду. В течение рабочего дня стоит выделять две-три главные задачи и не пытаться одновременно закрыть все срочные поручения.

Паузы между делами лучше проводить без рабочих чатов и постоянного просмотра телефона. В конце дня психолог советует записывать, что уже сделано и с чего начнется работа завтра. Это помогает не продолжать мысленно решать рабочие вопросы после окончания рабочего дня.

Приятные занятия также не стоит откладывать до выходных. Если же усталость сохраняется несколько недель, мешает работать и жить, а привычные занятия перестали радовать, Исаев рекомендует обратиться к специалисту и проверить состояние здоровья, - пишет РГ.

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