Шесть случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом зарегистрировали в Волгоградской области с начала 2026 года. Специалисты управления Роспотребнадзора напоминают, что инфекция может протекать тяжело и передается человеку от грызунов через пыль, загрязненные продукты и воду, а также при контакте с животными или предметами, на которых остались их выделения.

Особенно внимательно следует соблюдать меры безопасности при уборке дачных домов, сараев и гаражей после зимы. Если в помещении могли находиться мыши или другие грызуны, уборку рекомендуют проводить только влажным способом. Работать следует в перчатках и респираторе либо ватно-марлевой повязке, смоченной водой.

Болезнь обычно начинается резко — с температуры до 38-40 градусов, головной боли, озноба, тошноты и ломоты в теле. Позднее могут появиться боли в пояснице и животе, ухудшение зрения, носовые кровотечения и кровь в моче. Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней.

Для профилактики специалисты советуют регулярно уничтожать грызунов, не допускать их в жилые и рабочие помещения и хранить продукты в закрытой таре. После уборки необходимо тщательно мыть руки с мылом.

При появлении симптомов после контакта с грызунами нужно обратиться к врачу и сообщить ему об этом.

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