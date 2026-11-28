Рыба должна входить в рацион ребёнка с ранних лет. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Юлия Красная объясняет, с каких сортов лучше начинать и с какого возраста можно вводить жирную рыбу.

По словам специалиста, знакомство с этим продуктом лучше начинать с белых сортов — трески, хека или камбалы. Такая рыба гипоаллергенна, богата фосфором и кальцием, а морские виды ещё и содержат йод.

«У этих сортов мягкий, нейтральный вкус и нет резкого запаха, который часто отпугивает детей. Поэтому их проще включить в повседневное меню», — цитирует медика РИА Новости.

Жирные сорта, такие как скумбрия или сельдь, — источник омега-3. Эта кислота нужна как строительный материал для клеток мозга и сетчатки глаза. Но вводить такую рыбу в рацион ребёнка стоит постепенно и не раньше трёх лет. До этого возраста организм малыша не усваивает жиры.

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