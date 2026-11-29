Жители Советского района Волгограда третьи сутки остаются без воды после работ на улице Панфиловской. Изначально «Концессии водоснабжения» планировали завершить врезку трубопровода 27 ноября до 23:00, однако подачу ресурса пришлось восстанавливать дольше.

В течение 28 ноября сроки возобновления водоснабжения неоднократно переносились. Жители домов пишут в соцсетях, что у некоторых многоквартирных домов воду в течение дня не подвозили. Пожилым людям и семьям с детьми приходилось самостоятельно набирать питьевую воду на соседних улицах в платных автоматах.

В «Концессиях водоснабжения» 29 ноября сообщили, что подача ресурса уже восстановлена в большинстве домов, попавших под отключение. К отдельным зданиям воду продолжают подвозить.

По данным компании, специалисты всю ночь занимались наладкой технологического процесса. Полностью завершить отладку параметров подачи ресурса планируют до конца 29 ноября.

Обновленный участок сети, по информации ресурсоснабжающей организации, должен улучшить качество водоснабжения для 3 тысячи жителей Советского района.

Ранее сообщалось, что школы и больницы могут обязать экономить ресурсы.