У волгоградцев появился новый способ решить вопрос с лицевым счетом после покупки квартиры. В мобильном приложении «Госуслуги Дом» теперь можно подать заявление на переоформление — без визита в офис управляющей или ресурсоснабжающей компании.

После покупки квартиры в квитанциях за воду, электричество и другие услуги иногда остаются данные прежнего владельца. Чтобы их обновить, нужно обратиться в организации, которые выставляют счета. В приложении видно названия таких организаций и перечень их услуг — это помогает не ошибиться с адресатом, поясняют в Госжилинспекции Волгоградской области.

Подать заявление нужно в разделе «Заявки», выбрав «Новая заявка». В чате с помощником открыть «Документы» и нажать «Переоформление лицевого счета». Дальше приложение предложит выбрать организацию и проверить или заполнить сведения. Понадобятся паспортные и контактные данные, информация о недвижимости и регистрации права собственности. Если в квартире есть счетчики, нужно проверить их номера, указать показания и дату их снятия. Перед отправкой заявление можно проверить и при необходимости подтвердить согласие на передачу персональных данных.

Ответ организация направит в приложение — там же, в разделе «Заявки», будет виден результат. Подать заявление может только собственник жилья. Те, кому открыт гостевой доступ, могут просмотреть квитанции, оплатить ЖКУ и передать показаний счетчиков. Вопросы по взносам на капитальный ремонт через сервис не решаются — с ними нужно обращаться в организацию, которая начисляет взносы.

Ранее эксперт рассказал волгоградцам, как экономить на оплате ЖКУ.