На 30 часов оставлят жителей Красноармейского района Волгограда без воды. В «Концессиях водоснабжения» пояснили, что ограничения подачи ресурса связано с работами подрядной организации.

Подачу холодной воды остановят 28 ноября 2026 года в 9:00. Возобновить ее планируют 29 ноября в 15:00. На время работ жителям обещают организовать подвоз питьевой воды.

Без воды останутся дома по следующим адресам:

улица 50 лет Октября: 4, 6, 8, 10, 12, 20, 20а, 24, 28, 30, 36, 36а, 40.

улица Голубева: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16.

улица Ломакина: 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 24а, 25, 26, 28.

улица Вучетича: 5, 5а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24.

улица Бахтурова: 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

улица Удмуртская: 2-20 (четные дома).

улица Российская: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16.

проспект Канатчиков: 1-16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26.

проспект Героев Сталинграда: 1.

Ранее сообщалось, что школы и больницы заставят экономить воду и свет.