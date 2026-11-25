В Волгограде 25 ноября 2026 года дорожные бригады приступили к противогололедной обработке улиц. Комбинированные дорожные машины вышли на основные магистрали города после снижения температуры и начала снегопада.

В первую очередь техника работает на Первой, Второй и Третьей продольных магистралях, а также на рокадной дороге. Особое внимание уделяют спускам и подъемам, крутым поворотам и путепроводам.

В мэрии отметили, что для обработки используют песко-соляную смесь. Как отмечают специалисты, после ее нанесения должно пройти некоторое время, прежде чем реагент вступит в реакцию со снегом и начнет способствовать его таянию.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Также автомобилистам рекомендуют учитывать присутствие на дорогах крупной снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что в школах и больницах могут ограничить свет и воду.