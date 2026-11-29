Второй этап реконструкции ЦУМа стартовал в Волгограде. Сейчас специалисты занимаются укреплением наружных кирпичных стен и проемов, а также устанавливают временные опоры для поддержки перекрытий.

Реконструкцию здания ранее разделили на несколько этапов после выявления скрытых дефектов. Продолжить работы позволило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по научно-проектной документации.

В ходе реставрации планируется восстановить исторические фасады и декоративные элементы интерьеров здания.

После завершения реконструкции в ЦУМе по инициативе губернатора Андрея Бочарова должен открыться музейно-выставочный центр имени Александры Пахмутовой. В нем разместятся коллекции музея ИЗО им. Ильи Машкова.

Ранее прокуратура проверила ход реконструкции ЦУМа.