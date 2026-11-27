Обыски в фитнес-клубе DDX прошли 27 ноября в Волгограде. В сети DDX Fitness vlg.aif.ru пояснили, с чем были связаны оперативные мероприятия.

«В клубе DDX Fitness в ТРЦ „Акварель“ действительно проводились следственные действия после заявления о возможной краже личных вещей. Мы активно взаимодействуем с компетентными органами и оказываем им полное содействие. В настоящее время клуб работает в обычном режиме», — подтвердили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что на четвёртый этаж в торгово-развлекательном центре «Акварель» в Советском районе в пятницу поднялись правоохранители с собаками. Посетителей и персонал эвакуировали из зала, где проходили занятия.

Ранее vlg.aif.ru рассказал , как CraxsRAT, NFCGate и Mamont воруют данные с Android и можно ли от них защититься.