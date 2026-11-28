Водитель Toyota Corolla устроила массовое ДТП в городе Суровикино. Женщина не уступила дорогу «Ладе 211440». В результате участниками аварии стали два автомобиля, а пострадала девочка-пешеход.

Авария произошла в 12:30 на улице Звездина. При выезде на нерегулируемый перекрёсток равнозначных дорог автоледи не предоставила преимущество отечественному легковому автомобилю, который направлялся по улице Горького в сторону улицы Героев Танкистов и в эту минуту пошёл на обгон попутного Renault Logan с прицепом.

«Лада» столкнулась с Renault. Отлетев после удара, машина наехала на 12-летнюю школьницу.

«В результате ДТП несовершеннолетняя пешеход самостоятельно обратилась больницу», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В тот же день на юге Волгограда водитель отечественного автомобиля не разглядел на дороге легковую иномарку и отправил её под КамАЗ .