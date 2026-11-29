В Волгограде 29 ноября 2026 года обсуждают сообщения о возможной угрозе МВШ - малоразмерных воздушных шаров. Информация об их фиксации накануне появилась в ресурсе «Радар Волгоград». В сообщениях упоминались в том числе Городищенский и Суровикинский районы.

В открытых данных есть информация, что МВШ представляет собой беспилотный аэростат без двигателя. Такой шар перемещается вместе с воздушными потоками и может нести подвес с аппаратурой или грузом. В отдельных случаях речь может идти о шарах со сбросами.

При обнаружении подобного объекта специалисты экстренных служб рекомендуют не приближаться к нему, не трогать подвес и не пытаться самостоятельно его обезвредить. О находке следует сообщить по номеру 112.

При этом официальные экстренные службы Волгоградской области об угрозе МВШ не сообщали. В регионе ранее вводились режимы беспилотной и ракетной опасности. Поэтому сообщения о МВШ в социальных сетях пока не следует воспринимать как официальное объявление тревоги.

Ранее сообщалось о наказании за информацию об атаках дронов.