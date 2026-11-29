Волгоградская область вошла в число регионов России, над которыми в ночь на 29 ноября 2026 года дежурные силы ПВО перехватывали и уничтожали украинские беспилотники. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 1017 аппаратов самолетного типа.

Беспилотники также сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Татарстаном и Крымом.

Информацию об этом распространило Минобороны РФ.

Ранее днем в Волгограде вводили ракетную опасность.