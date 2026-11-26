Розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним запретили в Волгоградской области. Сегодня, 26 ноября 2026 года, такое решение вынесли депутаты областной думы. Ограничение начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Законопроект внес губернатор Андрей Бочаров после встречи со студентами-медиками. Они обратили внимание на влияние вейпинга на здоровье молодежи.

Одновременно расширится список мест, где запрещено использование вейпов. В него войдут парки, скверы, городские леса, остановки общественного транспорта, подземные переходы и парковки. Ограничение также будет действовать на территориях возле зданий органов власти и объектов торговли.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

В региональном парламенте отметили, что новые меры направлены прежде всего на защиту здоровья детей и подростков. Также депутаты подняли вопрос об экологичной утилизации устройств для вейпинга.

Ранее губернатор анонсировал запрет вейпов в регионе.