Три ДТП с тяжкими последствиями зарегистрировали в Волгоградской области за прошедшие сутки. Сводку происшествий за 28 ноября 2026 года радиционно предоставили в региональном управлении МЧС.

В Краснооктябрьском районе около 00:29 45-летний водитель Volvo возле дома №222а на улице Менделеева врезался в бетонный отбойник. Мужчину доставили в медицинское учреждение.

В Камышинском районе около 14:25 водитель Nissan Almera сбил 67-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №29 на улице Некрасова. Пешеход от госпитализации отказалась.

В Советском районе около 17:30 водитель Chery Tiggo 4 Pro столкнулся с Lada Granta возле дома №60б на проспекте Университетском. После удара Lada Granta врезалась в стоящую на перекрестке Lada Priora. Пассажирку Lada Granta доставили в медучреждение.

По каждому случаю организована проверка.

Ранее сообщалось о трагическом ДТП под Волгоградом.