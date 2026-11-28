Страшная авария случилась на юге Волгограда в пятницу, 27 ноября. Причиной стала невнимательность водителя «Лада Приора». Он не заметил припаркованный на проезжей части автомобиль Daewoo Nexia.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:10 в Красноармейском районе напротив дома на улице 40 лет ВЛКСМ, 100. 34-летний мужчина за рулём отечественного легкового автомобиля наехал на стоящую легковую иномарку.

После столкновения автомобиль Daewoo от удара отбросило на остановившийся перед ним КамАЗ, перевозивший огромные трубы. Находившемуся в легковой иномарке водителю пришлось пережить два удара — сначала от наезда «Лады», затем от столкновения с прицепом.

«В результате ДТП водители транспортных средств „Лада“ и Daewoo доставлены в медицинское учреждение», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее водитель ГАЗа погиб в ДТП с двумя КамАЗами на трассе в Чернышковском районе. Последствия аварии попали на видео .