Новые подробности появились в истории смерти 39-летней волгоградки Елены Пошадской, тело которой 17 ноября 2026 года нашли под ветками возле девятиэтажного дома на улице Таращанцев в Волгограде. Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал об обнаружении погибшей.

Резонансная криминальная история многих волгоградцев не оставила равнодушными, и жильцы дома, у которого нашли тело женщины, по сей день не понимают, как труп многодетной матери могли не заметить в многолюдном месте. По их словам, тело находилось под окнами, рядом с проезжей частью. Одна из местных жительниц предположила, что женщину могли принести и спрятать под ветками.

Обстоятельства вызывают вопросы и у знакомых Елены, - пишет v1.ru. Они не верят в версию самоубийства. В частности, обращают внимание на то, что женщина якобы не могла самостоятельно накрыть себя ветками.

Елена исчезла после того, как 31 октября находилась в доме на улице Тарифной. 1 ноября 2026 года ее доставили в Краснооктябрьский районный суд, где назначили штраф в 1000 рублей. После этого женщина перестала выходить на связь с близкими.

При обнаружении тела на женщине были футболка и красные брюки, в которых ее видели в день исчезновения. Обуви и куртки рядом не оказалось.

Ранее сообщалось, как завершили поиски пропавшей волгоградки.