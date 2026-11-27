На стационарном посту ДПС на мосту через Волгу в Волгограде остановили автомобиль, в котором находился житель Севастополя. При досмотре пассажира в его рюкзаке обнаружили пакет с десятью пластинами запрещенного вещества.

По данным УФСБ по Волгоградской области, мужчина связался в мессенджере с неизвестным, предложившим распространять наркотики через тайники-закладки за вознаграждение в криптовалюте. В Ростове-на-Дону он забрал из тайника пять тысяч наркотических марок и привез их в Волгоград для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО.

Ранее в Волгограде на 18 лет осудили шантажиста.