Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2027 год. А значит повышение тарифов на коммуналку коснется и жителей Волгограда.

РИА пишет: индексы различаются в зависимости от региона. В среднем по стране Минэкономразвития ранее прогнозировало рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года на 11%.

Для отдельных муниципалитетов допускается дополнительное отклонение от установленного регионального индекса. Его предельный размер зависит от субъекта РФ и составляет от 2,1 до 20,4 процентного пункта.

При этом фактический рост платежей для конкретного дома может отличаться от среднего регионального показателя. На размер платы влияют состав коммунальных услуг, объем их потребления и другие факторы.

Федеральная антимонопольная служба отмечает, что проконтролирует установление регионами предельных индексов и их соблюдение.

Ранее сообщалось, что больницы и школы могут обязать экономить воду и свет.