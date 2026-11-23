В Волгоградской области в конце текущей недели возможен снегопад, сообщили специалисты Гидрометцентра России. По предварительному прогнозу, мощный циклон начнет смещаться на юг, и зона снегопадов может дойти до региона.

Тем временем непогода уже охватила центральные районы страны. Во Владимирской, Костромской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях во вторник ожидаются сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы. В Московской области также прогнозируют ухудшение погодных условий.

24-25 ноября 2026 года метели и заносы сохранятся в Тульской и Калужской областях. В Татарстане сильные осадки и метель ожидаются 24 ноября и ночью 25-го.

25 ноября сложные погодные условия прогнозируют в Ярославской и Ивановской областях. Снег и метели также затронут отдельные районы северной части Приволжского федерального округа, Ненецкий автономный округ, Архангельскую область, юго-восток Свердловской области и Камчатский край.

Ранее синоптики предрекли похолодание в Волгограде.