В 17:22 24 ноября 2026 года РСЧС объявила беспилотную опасность на территории Волгоградской области. Спасатели напомнили жителям, как вести себя во время действия предупреждения.

Тем, кто находится дома, рекомендуют выбрать комнату без окон. Подойдут ванная, кладовка или коридор. Лучше сесть на пол между двумя капитальными стенами и не выходить из укрытия до официального отбоя.

Важно не приближаться к окнам и не пользоваться лифтом. Если потребуется помощь экстренных служб, следует звонить по номеру 112.