О пользе поцелую в своем авторском канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Ученые нашли несколько аргументов в пользу более продолжительных поцелуев. Одним из них стали результаты небольшого эксперимента Университета Аризоны, в котором участвовали 52 человека.

Участников разделили на две группы. Одной в течение шести недель предложили целоваться чаще и дольше обычного. В результате у участников этой группы снизились субъективный уровень стресса и общий холестерин в крови.

Другое исследование показало, что за десять секунд глубокого поцелуя партнеры в среднем обмениваются около 80 млн бактерий. У пар, которые часто целуются, состав бактерий в слюне при этом становится более похожим.

Есть и рекомендация от специалиста по отношениям Джона Готтмана. Он советует парам практиковать так называемый шестисекундный поцелуй - этого времени, по его мнению, достаточно, чтобы отвлечься от повседневных дел и сосредоточиться на партнере.

Зухра Павлова отмечает: результаты таких исследований не означают, что поцелуи могут заменить лечение, назначенное врачом.

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