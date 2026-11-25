Чистота на кухне помогает снизить риск пищевых отравлений и распространения бактерий. Особенно важно следить за руками, рабочими поверхностями, разделочными досками, губками и хранением продуктов, - напоминает волгоградцам региональный Роспотребнадзор.

Безопасность домашней кухни во многом зависит от простых ежедневных правил. Для мяса, рыбы, овощей, фруктов и готовых блюд лучше использовать отдельные разделочные доски. Поврежденные и сильно исцарапанные доски следует менять, поскольку в таких местах могут скапливаться бактерии. Пакеты с продуктами не стоит ставить на поверхности, где готовится еда, а домашним животным нельзя позволять находиться на рабочих столах.

Фрукты, овощи и яйца рекомендуется мыть перед приготовлением. Готовую пищу не следует оставлять открытой рядом с сырыми продуктами и полуфабрикатами.

После готовки нужно вымыть посуду, кухонные принадлежности и раковину. Губку рекомендуется менять не реже одного раза в неделю и не использовать одну и ту же для разных задач. Раковину после очистки стоит вытирать насухо, как и чистую посуду перед хранением.

Необходимо регулярно выносить мусор и следить за чистотой ведра. Также стоит проверять кухню на наличие тараканов и мух и при необходимости использовать специальные средства - аэрозоли или ловушки.

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