Волгоградцким и другим школам в России рекомендуют перейти на пятидневную учебную неделю, если это позволяет вместимость зданий, чтобы у школьников оставалось больше времени на отдых.

В некоторых учебных заведениях региона до сих пор сохраняется шестидневка с уроками по субботам, и школы принимают решение о таком графике самостоятельно, — говорится в документе Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Однако в ведомстве подчеркивают: при соответствии количества учеников проектной вместимости здания для всех классов лучше выбрать именно пятидневный режим. По мнению специалистов, такой график дает детям значительно больше времени для восстановления сил.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали школы пересмотреть подход к каникулам. Волгоградским учебным заведениям советуют предусматривать не менее трех перерывов в учебе продолжительностью минимум по семь дней.

Чтобы избежать переутомления, периоды учебы и отдыха должны чередоваться равномерно. В ведомстве привели в пример график, где пять или шесть недель занятий сменяются неделей каникул.

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