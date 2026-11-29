Покупателям брендовых вещей на вторичном рынке советуют внимательно проверять продавца, цену и само изделие до завершения сделки. Особенно высок риск столкнуться с подделкой при покупке сумок, кроссовок, часов и аксессуаров.

Первым делом стоит изучить профиль продавца: срок существования аккаунта, отзывы и ассортимент. Большое количество новых люксовых вещей по цене значительно ниже рыночной должно насторожить.

Перед покупкой эксперты рекомендуют запросить фотографии швов, бирок, логотипов и фурнитуры и сравнить их с изображениями оригинала. Полезно также проверить артикул по официальному сайту бренда. Чек и упаковка могут подтвердить происхождение вещи, но сами по себе не гарантируют подлинность - их тоже подделывают.

Деньги лучше переводить через саму платформу, а не напрямую продавцу. При получении товара стоит сохранить объявление, переписку, упаковку и бирки. Если есть сомнения в подлинности, не следует сразу подтверждать сделку.

При уже состоявшейся покупке можно обратиться к продавцу и в поддержку площадки. Если подлинность товара оспаривается, доказательством может стать независимая экспертиза.

Для дорогих вещей специалисты также советуют сохранять видео распаковки и скриншоты объявления, - напоминает РГ.

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