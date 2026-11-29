Декабрь в Волгограде начнется с морозной погоды. Если верить данным сервиса «Яндекс Погода», то 1 декабря 2026 года днем ожидается до -2 градусов, ночью - до -6. В последующие дни температура существенно не изменится.

С 3 по 7 декабря днем прогнозируется от -2 до -3 градусов, ночью - от -4 до -6. Затем в Волгограде возможно небольшое потепление: 8-10 декабря воздух в дневные часы может прогреваться до 0 градусов.

Во второй декаде месяца снова ожидается похолодание. Днем температура будет находиться преимущественно в диапазоне от -1 до -3 градусов, ночью - от -5 до -7.

Наиболее морозными, согласно представленным данным, могут стать 14-17 декабря: до -3 градусов днем и до -7 ночью. К концу месяца температура останется отрицательной - 24 декабря сервис прогнозирует до -2 градусов днем и до -7 ночью.

К слову, сервис уточняет, что приведенные значения являются усредненными данными за 10 лет.

Ранее синоптики предупредили о морозах в выходные.