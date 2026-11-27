Волгоградцы, как и все россияне смогут увидеть в последний день ноября парад планет. В один ряд визуально выстроятся Юпитер, Марс и Венера. Наблюдать за ними можно будет утром 30-го числа до того, как взойдёт солнце. Световой день в понедельник начнётся в регионе в 07:31.

Красивое явление будет доступно землянам, потому что все три небесных тела расположатся в это время с одной стороны от Солнца. Хотя в космосе они не будут находиться на одной прямой, уточняет заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов.

«Планеты будут видны невооруженным глазом, с телескопом можно рассмотреть детали на Юпитере», — цитирует эксперта РИА Новости.

До восхода Солнца к параду присоединится и Меркурий.

Ранее жители севера Волгоградской области поделились завораживающим видео первого снега .