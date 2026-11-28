Озёра и ерики Волго-Ахтубинской поймы покрылись льдом. А ещё пару дней назад можно было ловить рыбу, рассказывают местные жители.

Рыбак Вадим Чугунов, который делится со всей Россией Волго-Ахтубинскими историями, пожаловался: приехали с другом на озеро, облизнулись и уехали.

«Не закрыл я сезон. Приехали в пойму, а здесь — шляпа, уже лёд», — рассказывает он. Но покрытие пока тонкое — и сантиметра нет. Придётся теперь уже ждать зимней рыбалки.

Если, конечно, не вернётся тепло в декабре, что вряд ли. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет только холодать. Так, в ночь на воскресенье, 30 октября на территории области ожидается температура -4...-9º, при прояснении — до -9...-14º. А в ночь на 1 декабря похолодает ещё на один градус.

Ранее волгоградским рыбакам раскрыли секреты зимней рыбалки .