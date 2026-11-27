Резкое снижение температуры прогнозируют синоптики в Волгоградской области. Температура опустится ночами до −2...−7º, а при прояснениях до −12º.

В пятницу, 27 ноября, в Волгограде будет не теплее −3...−1º при северо-западном ветре 4-9 м/с, в ночь на субботу похолодает до −4...−6º. Днём в выходные ветер усилится до 6-11 м/с, а температура будет держаться в тех же пределах, что и в последний рабочий день недели.

В ряде районах области в пятницу к вечеру ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Порывы ветра временами будут достигать 15-20 м/с. На градусниках днём будет от 0º до −5º.

В выходные, по прогнозам специалистов Волгоградского ЦГМС, существенных осадков не ожидается.

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