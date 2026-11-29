Каток «Лагуна» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда будет принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Катание проходит в четыре сеанса с техническими перерывами.

Первый сеанс длится с 10:00 до 12:00, второй - с 13:00 до 15:00, третий - с 16:30 до 18:30, четвертый - с 20:00 до 22:00.

В парке рассказали, что для посетителей работает прокат коньков размеров от 26-го до 48-го. Также можно воспользоваться заточкой коньков, арендой помощника фигуриста для начинающих и камерой хранения. Переобуться можно в крытом теплом корпусе.

Ледовое покрытие площадки будет достигать почти 10 см. Между сеансами специалисты будут обновлять лед с помощью специальной заливочной машины.

Зимой «Лагуну» украсят семиметровая новогодняя елка, две светодиодные фигуры коньков высотой 2,5 метра и иллюминация по периметру арены.

На территории также работает точка парковой сети питания, где можно приобрести горячие безалкогольные напитки, хот-доги, пиццу и выпечку.

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