Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области стали донорами в рамках акции «Тепло материнского сердца - в каждой капле», приуроченной ко Дню матери.

Донацию провели в Волгоградском областном центре крови. Участники передали кровь для пациентов, которым она необходима при лечении и медицинских вмешательствах.

В следственном управлении отметили, что сотрудники регулярно участвуют в донорских мероприятиях. Очередная акция позволила им внести личный вклад в помощь людям, нуждающимся в переливании крови.

Ранее сообщалось о назначении новых начальников отделов полици в регионе.