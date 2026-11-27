В Центральном парке Волгограда готовят к открытию каток «Лагуна». Специалисты уже тестируют холодильное оборудование и готовят прокат коньков.

Арена площадью 2500 квадратных метров вскоре будет залита льдом. Для посетителей подготовили около 1000 пар коньков. Кроме катка, в парке приводят в порядок снежные горки: обустраивают спуски, пункт проката тюбингов и прилегающую территорию, делятся сотрудники ЦПКиО.

На всю зиму в парке продолжат работать крытый автодром, деревня животных «Альпаково» и другие всесезонные аттракционы. Часть сезонных аттракционов законсервируют: проверят механизмы, обработают металлоконструкции защитными составами и укроют оборудование.