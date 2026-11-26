В Центральном парке Волгограда заработала бесплатная почта Деда Мороза. А в мастерской «Подворье» анонсируют скорое открытие Резиденции главного зимнего волшебника.

До 30 ноября действует специальная цена на посещение Резиденции — 1800 рублей с человека. Чтобы получить видео-ответ от Деда Мороза, нужно указать номер телефона и электронную почту. Сотрудники ЦПКиО отмечают, что свободных мест на сеансы Резиденции становится меньше. Однако точная дата открытия пока неизвестна.