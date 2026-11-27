Волгоградскому общепиту становится все труднее работать. Предприниматель Никита Тимощенко, владелец сети быстрых перекусов, считает, что в ближайшее время в городе могут закрыться новые кафе и рестораны.

Главная проблема, по его мнению, - люди стали меньше тратить. При этом расходы бизнеса растут. Дорожают продукты, топливо и другие необходимые для работы вещи, увеличиваются налоги. Поднимать цены вслед за расходами получается не всегда: покупатели просто выбирают более дешевые варианты.

Тимощенко отдельно рассказал о шаурме. По его словам, даже этот недорогой сегмент сейчас теряет продажи. В Волгограде средняя цена шаурмы составляет около 250 рублей. Для сравнения, по стране она в среднем стоит от 300 рублей, а где-то - от 350.

Сам предприниматель считает, что одной небольшой точке сегодня трудно приносить хорошую прибыль. Гораздо проще тем, у кого есть сеть или большой поток клиентов.

По оценке волгоградца, новая волна закрытий может начаться уже к концу 2026 года и продолжиться в начале 2027-го.

К слову, в Волгограде в текущем году закрывались кафе и рестораны без последующих реноваций.

Ранее собщалось о закрытии итальянского ресторана.