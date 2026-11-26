Более тысячи останков защитников Сталинграда перезахоронили с начала года в Волгоградской области. Об этом сообщили на заседании профильного комитета региональной облдумы.

Поисковые экспедиции за этот период подняли 711 останков советских воинов. По 17 бойцам удалось установить имена. Всего в регионе провели 183 мероприятия, связанные с увековечением памяти погибших при защите Отечества.

На поддержку поискового движения и захоронение найденных останков из областного бюджета направили 2,3 млн рублей. Эти полномочия закреплены за органами местного самоуправления региональным законом.

Работы продолжатся и в следующем году. На 2027 год в областном бюджете предусмотрено более 2,5 млн рублей.

Председатель профильного комитета Сергей Булгаков отметил, что региональный закон создал правовую основу для дальнейшей работы по сохранению памяти о подвиге воинов.

Ранее поисковики подняли останки пленных с «Дулаг 205».