В Волгограде подвели итоги конкурса «Педагогический дебют‑2026». Финал городского конкурса среди работников сферы образования прошел в школе № 9 Советского района.

В борьбе за звание лучших поучаствовали 52 начинающих учителя, а до решающего этапа добрались 21 из них. Триумфаторами конкурса стали сразу несколько специалистов. Звание «Молодой учитель» завоевала Юлия Бобкова — педагог по истории из лицея № 10 Кировского района. В номинации «Молодой классный руководитель» победу одержала Дарья Павлова, работающая в лицее № 5 имени Ю. А. Гагарина. А титул «Молодой управленец» достался Евгении Василининой — заместителю директора гимназии № 11 Дзержинского района.

По словам председателя комитета гордумы по образованию, культуре, молодёжной политике, спорту и туризму Ларисы Тропкиной, такие состязания — ключевой этап становления молодых специалистов. Конкурс дает шанс проявить себя, получить обратную связь от экспертов и коллег, а также наметить пути профессионального роста.