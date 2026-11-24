Команда Волгоградской области вошла в топ-10 регионов России по реализации национального проекта «Молодежь и дети». Кроме того, регион признан одним из лучших в сфере реализации молодежной политики. Итоги работы регионов в этом направлении обсудили на Всероссийском совещании-семинаре «Взрослая пора» в Липецке.

Только в текущем году Волгоградская область приняла множество окружных и федеральных мероприятий, которые организовывались совместно с Росмолодежью. Так, на полуфинал Всероссийского конкурса наставников в регион съехалось больше 400 участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Кроме того, в 2026 году принято решение о постоянном проведении на базе центра «Юный Ястреб» и лагеря «Авангард» в Волгоградской области финального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

А по данным регионального комитета молодежной политики, на территории области действуют 883 отделения «Движения Первых», 174 отряда «Юнармии», 3,5 тыс. добровольческих объединений и 71 поисковый отряд.