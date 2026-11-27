Праздничные мероприятия для выпускников школ Волгограда, как и других регионов России, в 2027 году планируется провести 26 мая. Дата определена для 2026/27 учебного года и совпадает с последним днем занятий.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, единая дата должна обеспечить школьникам равные условия и дать им необходимое время для подготовки к итоговым экзаменам.

Регионам рекомендовано соблюдать требования безопасности и обеспечить доступную среду для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

В программу последнего звонка предлагается включить поднятие Государственного флага и исполнение Государственного гимна России.

Также рекомендуется уделить внимание многодетным семьям и предоставить возможность сказать выпускникам напутственные слова родителям, в том числе участникам СВО и обладателям государственных наград, - пишет РГ.

Ранее сообщалось о новых правилах для олимпиадников при поступлении в вузы.