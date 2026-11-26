Победители школьных олимпиад смогут поступать в российские вузы без вступительных испытаний, а призеры будут участвовать в конкурсе на других условиях. Новые правила закреплены законом, принятым Госдумой 25 ноября 2026 года.

Для призеров предусмотрены два варианта льгот. Их могут приравнять к абитуриентам, набравшим максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету, либо к тем, кто успешно прошел дополнительные вступительные испытания.

Какие именно олимпиады дают преимущества при поступлении, каждый вуз определит самостоятельно. Новые правила распространятся на олимпиады, проводимые начиная с 2026/27 учебного года.

При этом результаты олимпиад, проведенных до 2025/26 учебного года, продолжат действовать по прежним правилам в течение четырех лет. Закон касается олимпиад из перечня Минобрнауки. Для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников порядок поступления останется отдельным.

Учитываться будут результаты олимпиад, полученные в 10-11 классах. Абитуриентам рекомендуют заранее изучать правила приема выбранного вуза и проверять, какие достижения дают право на поступление без экзаменов, а какие - на максимальный балл по предмету, - пишет РГ.

Ранее сообщалось о замене учебников по отдельным предметам в школах Волгограда.