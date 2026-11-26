В образовательном технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге в Волгограде открылось новое направление обучения — «Беспилотные системы на транспорте».

Программа предназначена для углублённого изучения основ аэродинамики, радиоэлектроники, программирования и компьютерного зрения. Школьники пройдут полный цикл подготовки: от 3D-моделирования деталей до управления автономными полетами.

«Для проведения занятий в учебном классе создан специализированный полетный манеж, обтянутый защитной сеткой. Пол помещения застелен амортизирующим покрытием, которое предотвращает повреждение квадрокоптеров при падении. Для отработки практических навыков для технопарка закуплены современные беспилотники, пульты дистанционного управления и FPV-очки. Оборудование позволяет юным инженерам безопасно оттачивать мастерство пилотирования и готовиться к участию в профильных конкурсах и соревнованиях», — сообщают в пресс-службе ПривЖД.