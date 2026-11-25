Страховые пенсии в Волгограде, как и во всей России, в 2027 году будут расти быстрее инфляции. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, повышение выплат проведут темпами, которые превысят уровень инфляции. При этом конкретный размер индексации глава Соцфонда в своем выступлении не назвал.

Пенсионеры могут рассчитывать на увеличение страховых пенсий с опережением роста цен. Окончательные параметры индексации в приведенном заявлении не уточняются, - пишет РИА.

Ранее сообщалось о тройном повышении пенсий.