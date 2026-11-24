Волгоградцам стоит учитывать, что автоматический обмен информацией между Банком России и ФНС будет распространяться не на все переводы физических лиц. Под контроль планируют передавать операции, которые могут свидетельствовать о регулярном получении незадекларированного дохода.

В Минфине уточнили, что обычные семейные переводы, даже если они совершаются часто, в эту категорию не попадут. Не будут рассматриваться как основание для контроля и поступления, связанные с жизненными обстоятельствами и не имеющие отношения к предпринимательской деятельности.

Новая система начнет учитывать операции, совершенные с 1 января 2027 года. Данные о переводах за 2026 год передаваться в рамках этого механизма не будут.

Одним из основных ориентиров станет сумма рисковых операций свыше 2,4 млн рублей в год. В Минфине пояснили, что такой порог соответствует максимальному доходу для самозанятого.

При этом конкретные критерии подозрительных операций и порядок обмена данными определят Банк России и ФНС в межведомственном соглашении. Полученная информация будет защищена режимом налоговой тайны, - пишет ТАСС.

Ранее сообщалось об изменении правил перевода денежных средств.