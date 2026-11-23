Волгоградцам вновь придется пересмотреть расходы на поездки в общественном транспорте: перевозчики подняли стоимость проезда сразу на трех популярных маршрутах.

Сильнее всего изменения затронули направления из Городища до Тулака: поездка подорожала на 10-20 рублей. На маршрутке № 5С, которая работает в Красноармейском районе, теперь нужно заплатить 45 рублей. Раньше пассажиры отдавали за поездку 40 рублей. Новый тариф действует с 23 ноября 2026 года.

Изменения коснулись и маршруток № 149. Маршрут идет до Спартановки. На этих направлениях цена выросла на 10-20 рублей. Пассажиру из райцентра Городище до конечной в Тракторозаводском районе придется заплатить 70 рублей.

Подорожание проезда в маршрутках происходит вслед за изменениями тарифов на других видах общественного транспорта Волгограда - официально цены изменятся только с 1 декабря 2026 года.

Ранее сообащлось, сколько будет стоит проезд в трамваях и троллейбусах.