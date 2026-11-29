С 6 декабря 2026 года сотрудники полиции будут оформлять задержание транспорта и водителя по упрощенной схеме. Минюст утвердил приказ МВД, устанавливающий единый порядок фиксации таких нарушений, пишет «Газета.ру».

Ранее при оформлении нетрезвого водителя могли составить до шести документов. В их числе были протокол об отстранении от управления, документы об освидетельствовании, протокол о правонарушении, документ о задержании автомобиля и рапорт сотрудника полиции.

По новым правилам сведения об отстранении от управления и задержании автомобиля достаточно указать в протоколе об основном нарушении либо в постановлении о назначении штрафа.

Это позволит сократить количество отдельных документов при оформлении.

Ранее собщалось о новых законах декабря.