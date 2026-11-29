ВГСПУ проведет День открытых дверей 5 декабря 2026 года. Вместо общего мероприятия абитуриенты и их родители смогут встретиться с представителями институтов университета и получить информацию о поступлении непосредственно от руководителей подразделений.

На встречах расскажут об актуальных правилах приема и необходимых документах, направлениях подготовки и образовательных программах. Участникам также представят план приема на 2027/2028 учебный год и статистику проходных баллов прошлых лет.

Отдельно абитуриенты смогут узнать о студенческой жизни в университете, включая работу творческих студий, спортивных секций и волонтерских отрядов.

По словам проректора по учебной работе Юрия Жадаева, этот формат даст возможность будущим студентам и их родителям получить ответы на вопросы о поступлении и дальнейших перспективах обучения в ВГСПУ.

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